Hennepkwekerij in hetzelfde huis Foto: News United

GIESBEEK - De brandweer van Giesbeek heeft zaterdagavond in een woning aan de Dahliastraat in Giesbeek een hennepkwekerij ontdekt. En dat was niet de eerste keer in die woning.

De brandweer was er op uit gestuurd vanwege een meting. Binnen vonden de vrijwilligers een hennepplantage. Om hoeveel planten het gaat is onduidelijk. Volgens de politie stond de hele woning vol. Het is niet de eerste keer dat in de woning een hennepkwekerij werd gevonden. Op 3 november 2016 gebeurde dat ook al. Toen trof de politie ook meerdere gestolen fietsen aan in de kelder.

