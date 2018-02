Deel dit artikel:











Personeel verjaagt overvaller, politie zoekt man met doodshoofdmasker Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is op zoek naar een man die zaterdagavond heeft geprobeerd Chinees-Indisch restaurant Shanghai aan de Molenweg te overvallen. Doordat de overvaller door medewerkers is verjaagd, ging hij er zonder buit vandoor. De politie kreeg na de overval twee tips binnen.

De overval was even voor 20.30 uur. De man is volgens een melding op Burgernet gekleed in het zwart, met capuchon en droeg tijdens de overval een doodshoofdmasker. Hij draagt lichtgekleurde schoenen. Rond 22.00 uur was de overvaller nog niet gevonden. Een woordvoerder van de politie kon zaterdagavond niet zeggen of de overvaller een wapen bij zich had. De man ging er aanvankelijk te voet vandoor en pakte vervolgens een bromfiets om zich nog sneller uit de voeten te maken. Frank de Valk van de politie: 'We zijn naar hem op zoek.' Wie meer weet wordt verzocht 112 te bellen. Donderdagavond vond in Nijmegen ook al een overval op een Chinees restaurant plaats. In dit geval betrof het een etablissement aan de Groenestraat. Zie ook: Overval op Chinees restaurant Nijmegen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl