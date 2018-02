Deel dit artikel:











Kandidatenlijst PvdA Buren is bekend

MAURIK - Lijst 3 in Buren is de PvdA. Lijsttrekker is Daan Russchen. Alle kandidaten voor de partij vindt u hier.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Volledige kandidatenlijst PvdA Buren; 1. Daan Russchen 2. Arthur Warmer 3. Ellen van Dam 4. Martin Overheul 5. Diana van Dam 6. Karel de Raat 7. Daniëlla den Hartog 8. Anjo Hulshof 9. Goof den Hartogh 10. Conny Veldhuizen 11. Frans Rijsdijk 12. Corrie Blommaert 13. Paul Winters 14. Maaike Baggerman 15. Mark Hofman 16. Annie Benschop