PvdA Buren maakt verkiezingsprogramma bekend

MAURIK - Het verkiezingsprogramma van de PvdA Buren is bekend. Onder het motto 'Buren maken we samen' kiest de partij voor meer invloed van inwoners, eerlijk delen en sociaal en duurzaam samenleven.

De PvdA kiest voor de nieuwe raadsperiode voor een gemeente die actief samenwerkt met haar inwoners. De invloed van inwoners houdt niet op al op 21 maart de stemmen zijn geteld, vindt de partij. Betrokkenheid van alle inwoners bij de gemeentelijke organisatie en politieke besluitvorming moet wat de PvdA betreft vanzelfsprekend worden.

Hier vindt u het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA

Verkiezingsprogramma-PvdA-Buren

Met oog voor van de verschillende kernen wil de PvdA de gemeentelijke dienstverlening, zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een aanspreekpunt per kern met een vaste vertegenwoordiger in het College van B&W. Dit om contacten met inwoners, verenigingen en ondernemers te vergemakkelijken en te verbeteren.

Zij moeten kunnen rekenen op een dienstbare opstelling en vertrouwen van de gemeente. Hierin zijn al stappen vooruit gemaakt door het huidige college waaraan de PvdA deelneemt. Dat wil de partij verder uitbouwen.

De boer op

Maar de PvdA kijkt ook in de spiegel: 'We willen niet blijven roepen dat inwoners zich niet interesseren voor de politiek of hun dorp of stad. Onze vraag is: toont de politiek wel genoeg belangstelling voor de inwoner? En vooral: zullen we beter naar elkaar luisteren? Raadsleden van de PvdA gaan nog actiever de boer op om in verbinding te komen met inwoners. En andersom zijn inwoners ook altijd welkom bij de PvdA om hun initiatieven of zorgen te delen' zegt PvdA lijsttrekker Daan Russchen.

De partij zet zijn woorden kracht bij: In de weken voor de verkiezingen op 21 maart gaan de kandidaten van de PvdA in gesprek met inwoners van de gemeente Buren over onderwerpen die ertoe doen. Dit wordt gepubliceerd op Facebook en de PvdA website.