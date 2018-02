Deel dit artikel:











VVD Buren maakt verkiezingsprogramma bekend

MAURIK - De VVD Buren, momenteel de grootste partij van de gemeente Buren, heeft haar verkiezingsprogramma gereed. Lees hier op welke pijlers dit programma is gebouwd of bekijk het in zijn geheel.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Het verkiezingsprogramma van de VVD Buren heet 'Waar wij samen Buren zijn'. De volgende speerpunten vormen de basis van het programma: 1. Buren waar het prima leven is 2. Buren waar ruimte is voor ondernemerschap en eigen initiatief 3. Buren waar iedereen mee kan doen 4. Buren waar je jezelf veilig voelt 5. Buren waar de gemeente er voor ons is Hoe vertaalt zich dat naar concrete onderwerpen? Bekijk het hier: Verkiezingsprogramma VVD