Alaaaf! Gelderland viert carnaval Foto: Facebook/Carima van Pampus-El Harti Foto: Facebook/C.v. De Moate Foto: Facebook/CV De Deurdreiers Foto: Facebook/Brandweer Renkum-Heelsum Foto: Loes van Eck-Verhoeven

ARNHEM - Je houdt ervan of je hebt er een hekel aan. Maar je kunt er niet omheen. Het carnaval is in alle hevigheid losgebarsten.

Omroep Gelderland zocht op sociale media naar uw mooiste foto's filmpjes. Carnaval in Zelhem: Foto: Facebook/Carima van Pampus-El Harti RTV Apeldoorn was bij de optocht in Klarenbeek: In Westervoort klonk het zo: Carnaval in Maasbommel: Foto: Loes van Eck-Verhoeven De brandweer Renkum/Heelsum won de eerste prijs bij de optocht in Renkum. Ook de allerkleinsten doen mee, zoals is te zien in Nijmegen: C.v. De Moate uit Braamt werd met deze wagen tweede bij de Leutekumse optocht (Doetinchem). Dit jaar waren er 100 praalwagens te bewonderen en liepen er 1.400 mensen mee, individuele groepen meegerekend. Foto: Facebook/C.v. De Moate En ook in Groessen, pardon, Boemelburgt wordt gefeest door de leden van CV De Deurdreiers: Foto: Facebook/CV De Deurdreiers De komende dagen nog meer carnavalsvertier? Mail u foto's en filmpjes naar omroep@gld.nl. Whatsappen kan uiteraard ook: 06-22054352. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl