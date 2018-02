Deel dit artikel:











Gasten weggestuurd; alweer brand bij steakhouse Foto: News United/Rens Hulman

VOORST GEM VOORST - Voor de derde keer in amper twee jaar tijd heeft brand gewoed bij Ribhouse Texas in Voorst. Dit keer ontstond brand in de afzuiginstallatie op het dak, in mei 2016 begon de ellende ook in het ventilatiekanaal. Zestig tot 70 gasten moesten halsoverkop naar buiten.

De brand brak zaterdag kort voor 17.30 uur uit. Een voorbijganger zag de rookwolken van het dak komen en waarschuwde personeel en de hulpdiensten. Deze schaalden vanwege de rookontwikkeling meteen op, 2 brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De gasten moesten aan de overzijde van de straat, de N345, wachten. Volgens de brandweer hebben de koolstoffilters in de afzuiging vlam gevat. Binnen is er geen rook- of roetschade. Restaurant gesloten Desondanks ging het steakhouse in Voorst voor de rest van de avond dicht, omdat de afzuiging moet worden vervangen. Wanneer het restaurant weer opengaat is niet bekend. Gasten zijn geen enkel moment in gevaar geweest. Onder begeleiding van personeel mochten ze hun persoonlijke spullen ophalen. Daarna zijn de gasten naar huis gestuurd. Zie ook: Ribhouse in Voorst ontruimd na brand

Brand in ribhouse-restaurant Voorst onder controle Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl