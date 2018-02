Iedereen in Epse staat (achter) Achtereekte!

EPSE - Het dak ging er af vanmiddag, in Epse. Daar keek de familie van Carlijn Achtereekte naar haar gouden race op de drieduizend meter. Vol spanning leefde de familie mee. 'Iedereen staat (achter) Achtereekte!'

'Ik heb wel klamme handjes nu', zegt Wim Achtereekte, oom van Carlijn, vlak voor de race tegen RTV Oost. 'We zijn heel erg trots. Na het overlijden van haar moeder tien jaar geleden is ze door blijven gaan. Haar moeder was haar grootste coach.'

'Stampen, stampen, stampen!', klinkt het tijdens de rit van Carlijn. Haar familie schreeuwt haar richting de eindstreep. Ze finisht in een tijd van 3,59,21. 'Als ze maar in de drie minuten zou finishen, dan zou het goed zijn', zegt een familielid van Carlijn. Het geloof in een medaille is er na de prachtige rit van Carlijn, maar het gespannen wachten begint nu ook. Want de grote concurrenten moeten nog komen.

Eén van die concurrenten is Ireen Wüst, regerend olympisch kampioene op de drie kilometer. Maar de grote favoriete bijt zich stuk op de tijd van Carlijn. De reacties in Epse zijn euforisch. Dit kan wel eens een gouden medaille worden. Het besef dringt langzaam door.

Of oom Wim Achtereekte niet graag zelf in Pyeongchang had willen zijn? 'Nee', klinkt het resoluut. 'Ik volg het meer van afstand. Er zijn wel heel veel mensen met haar mee. Vriendinnen van haar hebben zelfs jasjes aan met daar achterop de tekst: wij staan Achtereekte.'

En dan is het zover: ook de schaatssters in de laatste rit komen niet aan de tijd van Carlijn Achtereekte. 'Mooi man! Werelds! Toppertje!'

Haar familie in Epse komt superlatieven te kort. Morgen zitten ze ongetwijfeld opnieuw voor de televisie als nichtje Carlijn haar gouden medaille in ontvangst mag nemen op Medals Plaza in Pyeonchang.