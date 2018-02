Atletiektalent Marijke Esselink uit Meddo wil naar de spelen van 2020

Afgelopen weekeinde won de 18-jarige atlete de nationale indoortitel op de meerkamp in Den Haag. Marijke staat te boek als een van de grootste talenten van Nederland en traint dagelijks met Europees meerkampkampioene Anouk Vetter. Haar ambities zijn helder, in 2020 meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.

NK junioren

'In de topsport weet je het nooit zeker, maar ook hier in Apeldoorn ben ik topfavoriet op onder andere hordelopen. Dit is mijn favoriete onderdeel.' De jonge meerkampster uit Meddo blaakt van het zelfvertrouwen.

Het is voor Marijke de laatste keer dat ze aan de indoor junioren NK meedoet. 'Nu je het zegt, dat is wel een gek idee. Zodra ik tussen de senioren loop, sta ik waarschijnlijk niet meer zo vaak op het podium, maar daar kan snel genoeg verandering in komen.'

De NK indoor voor junioren duren tot en met zondag. Volgend weekeinde zijn de senioren aan de beurt in Omnisport.