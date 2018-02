Deel dit artikel:











Kandidatenlijst VVD Neder-Betuwe

OPHEUSDEN - In Neder-Betuwe is Lijst 6 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart toegewezen aan de VVD. Stefan van Someren is lijsttrekker; in totaal zijn er acht kandidaten.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Volledige kandidatenlijst VVD Neder-Betuwe: 1. Stefan van Someren 2. Peter van Essen 3. Niels van Andel 4. Yvonne Vos 5. Laurys Bennink 6. Henk van den Berg 7. Marc van Doorn 8. Henk Zomerdijk