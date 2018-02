Ede wil geen laagvliegende vakantievluchten: 'Er is al genoeg lawaai bij ons'

De raadzaal in Ede, waar de bijeenkomst wordt gehouden is goed gevuld. Niet verwonderlijk misschien, want Ede is een van de gemeenten op de Veluwe waarover de nieuwe vliegroutes gepland zijn.

En veel inwoners, maken zich daar zorgen over. 'Ik wil weten hoe de zaken er voor staan en hoeveel invloed we nog kunnen uitoefenen op de overheid en het ministerie', zegt een Edenaar die op de bovenste ring van de publieke tribune zit. 'Er is al genoeg lawaai bij ons', valt een ander hem bij.

Extra geluid en uitstoot van stikstof en fijnstof

De actiegroep 'Nee tegen vliegroutes over Ede' wil de Edenaren informeren wat hen straks te wachten staat als de plannen om Schiphol te ontlasten definitief doorgaan. En de verontruste Edenaren vinden de gemeente aan hun zijde. Ook wethouder Leon Meijer maakt zich zorgen over dat laagvliegen: 'Het betekent dat je 16 tot 20 vliegtuigen per dag over elkaar en heen en weer naar Lelystad hebt op 2700 meter. Dat betekent extra geluid, extra uitstoot van stikstof en van fijnstof op een hoogte die we niet willen.'

Parlementaire enquête

Veel inwoners willen weten wat er nog tegen de plannen gedaan kan worden. Sommigen van hen zijn zelf al een actie begonnen zoals Figen Danisman, die bij de ingang van het gemeentehuis pamfletten uitdeelt: 'Ik ben een petitie gestart zodat er een parlementaire enquête komt naar de wantoestanden in de luchtvaart', klinkt het strijdbaar. 'Want het is niet alleen Lelystad waar enorm gesjoemeld wordt, maar eigenlijk met alle vliegvelden in Nederland. Het is tijd dat we daar met z'n allen wat aan doen.'

De pamfletten van Danisman worden massaal aangepakt door de bezoekers van de informatiebijeenkomst. Deze maand nog komt de minister met de definitieve plannen naar de Tweede Kamer.

