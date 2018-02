Bewoners vinden bebloede en drijfnatte man in voortuin

ARNHEM - 'Mijn vrouw deed de deur open voor een pakketje en daar zag ze de man zitten. Hij was drijfnat en zat onder het bloed', vertelt Evert van Loenen. De man zat in Arnhem in de Heeswijkstraat in de tuin, tussen de bloemen.

Hij raakte eerder gewond bij een geweldsincident aan de Gemertstraat even verderop. 'Je kon zien waar hij vandaan kwam, er was een waterspoor dat in onze voortuin eindigde. We denken dat hij onderkoeld was, omdat hij door het water was gelopen', vertelt Van Loenen een dag later.

De gewonde man is door de politie als verdachte aangemerkt. Hij en de drie bewoners van de woning aan de Gemertstraat zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder maakte de politie bekend dat de vier buiten levensgevaar zijn.

De bewoners aan de Heeswijkstraat ontfermden zich vrijdagmiddag over de man. 'Mijn vrouw kreeg medelijden en heeft toen gevraagd of hij even naar binnen wilde. Toen hebben we een ambulance gebeld', legt Van Loenen uit.

'Houd hem aan de praat'

Volgens Van Loenen werd er door de hulpdiensten snel de link gelegd tussen de gewonde man en het incident op de Gemertstraat. 'Ze zeiden, houd de man aan de praat en zorg dat hij niet weggaat. De politie komt er snel aan, en die waren er ook heel snel.'

Wat er zich vrijdagmiddag nou precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie wil daar ook niet op ingaan. 'Er is een conflict geweest waarbij de zaak is geëscaleerd', is het enige wat de politie zaterdagmiddag kan zeggen.

Bij de familie Van Loenen was de schrik in ieder geval groot. 'Je verwacht zoiets niet, het is een nette buurt. Maar we hebben vrijdagavond allemaal een wijntje gedronken en we hebben prima geslapen.'