Club Zeus begrijpt niets van gedwongen sluiting Varkensstraat Arnhem. Foto: Google Maps

ARNHEM - Club Zeus in Arnhem is door de gemeente en de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag gesloten. Dat meldt bedrijfsleider Anouk Zwarteveen aan Omroep Gelderland. Waarom de horecagelegenheid is gesloten weet zij niet. 'We gaan een rechtszaak beginnen.' Volgens de gemeente zijn er 'te veel onvolkomenheden' in de bedrijfsvoering. Zo zou er iemand in beschonken toestand achter de bar hebben gestaan.

Iets na middernacht komen twee agenten en vier mensen van handhaving de horecagelegenheid binnen, vertelt de bedrijfsleider. 'We kregen te horen dat we het pand moesten verlaten, omdat de vergunning was ingetrokken. Op dat moment waren er zo'n tien klanten binnen. Waarom de vergunning is ingetrokken, konden ze ons niet vertellen. We hebben de gemeente gebeld en die bevestigde aan de beheerder dat de vergunning is ingetrokken en dat we het pand met spoed moesten verlaten.' Zwarteveen heeft er afgelopen nacht geen oog van dicht gedaan. 'Dit is niet de manier om een pand te sluiten. Je kunt ons er niet zomaar uitzetten, zonder aankondiging.' 'Ze bleven maar controleren' Heeft ze zelf geen enkel idee, waarom de gemeente de horecagelegenheid sluit? 'Omdat we in de Varkensstraat zitten? Ik heb geen idee.' Club Zeus is het afgelopen jaar veelvuldig gecontroleerd, vertelt Zwarteveen. 'Het lijkt wel alsof ze naar iets op zoek waren, om het pand te sluiten. Ze willen een fout vinden, om alles weg te kunnen halen uit de Varkensstraat.' Ook zaterdagavond blijft Club Zeus gesloten. 'Als we open gaan, krijgen we weer hetzelfde gezeik en een boete. Daar zitten we niet op te wachten.' Gemeente wil stoppen met horeca in Varkensstraat Vorig jaar werd bekend dat de gemeente de Varkensstraat uit het horecacircuit wil halen. Arnhemse horeca 'geeft vol gas' om Varkensstraat gezellig te houden (DeGelderlander.nl) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl