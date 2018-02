Deel dit artikel:











Vier inbrekers opgepakt dankzij buurtbewoners

BRUMMEN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier Amsterdammers opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een diefstal in Brummen. De vier werden in Barneveld opgepakt.

Buurtbewoners zagen de vier inbrekers - ze sloegen een van hen gade terwijl hij uit het raam klom - en belden de politie. De inbrekers gingen er vandoor, maar aan de hand van het doorgegeven kenteken kon de auto op de A1 bij Barneveld worden gestopt. De politie doet onderzoek naar de zaak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl