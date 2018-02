Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Harderwijk 2018 bekend

NUNSPEET - Op vrijdag 9 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Harderwijk vastgesteld.

Er is een besluit genomen over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten, het handhaven van de kandidaten op de kandidatenlijsten en de aanduidingen bovenaan. Tevens is de volgorde van de lijsten vastgesteld.

Door deelname van vier nieuwe partijen, moest er geloot worden voor de nummering. Daarmee is de onderstaande nummering van de lijsten vastgesteld:

1. ChristenUnie

2. CDA

3. Harderwijk Anders

4. VVD

5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6. GEMEENTEBELANG HARDERWIJK/HIERDEN

7. Democraten 66 (D66)

8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

9. Blanco lijst met als eerste kandidaat Van der Veere, I.J.

10. GROENLINKS

11. Wij Harderwijk

Het proces-verbaal is ter inzage gelegd in het Huis van de Stad en zijn in te zien tijdens openingstijden.