De SGP wil de komende jaren 'bouwen en bewaren'

OPHEUSDEN - Lijsttrekker Nees van Wolfswinkel blikt terug op de afgelopen vier jaar en kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen en de raadsperiode 2018-2022.

Het campagnethema van de SGP voor deze gemeenteraadsverkiezingen is 'Bouwen en bewaren'.

Veel bereikt

Lijsttrekker van Wolfswinkel vertelt dat de SGP de grootste coalitiepartij is en in die rol veel heeft kunnen bereiken de afgelopen jaren. Denk hierbij aan lastendaling, een dieptepunt in de werkeloosheid en een betere financiële gezondheid als gemeente. De SGP wil dit 'bewaren'.

Hij geeft aan dat rust, zorgvuldigheid en degelijkheid bij de partij passen. Zo wil de SGP de behaalde resulteren consolideren.

Daarnaast wil de partij ook 'bouwen'. Voor de komende raadsperiode zijn er geen grote veranderingen of onverwachte standpunten, maar wordt er gewerkt aan het uitbouwen en behouden van bovengenoemde onderwerpen.

