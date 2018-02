Niels van Dijken van de ChristenUnie over kans op meer zetels

OPHEUSDEN - Niels van Dijken is de nummer 2 van de ChristenUnie Neder-Betuwe. In het Reformatorisch Dagblad sprak hij samen met zes studenten die kandidaatsraadslid zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart over de kansen voor hun partijen.

In het RD-artikel van 9 februari wordt Van Dijken, 21 jaar oud, gevraagd naar zijn beweegredenen om de politiek in te gaan en over zijn partij, die nu één zetel heeft in de raad van de gemeente Neder-Betuwe.

In een week

Van Dijken is student sport, gezondheid en management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 'Toen ik voor mijn stage een raadsvergadering bijwoonde, raakte ik in gesprek met een fractiemedewerker van de ChristenUnie. Een week later zat ik al bij de fractievergadering.'

Laten nadenken

'Neder-Betuwenaren zijn trouw aan de SGP', vertelt hij aan de krant. 'Typerend is een artikel dat een jaar geleden in het RD stond met de kop: SGP Neder-Betuwe moet niet arrogant worden. Toch schat ik de kans groot dat we twee zetels halen. Veel jongeren uit mijn kerkelijke gemeente, de hersteld hervormde kerk, hebben nooit overwogen CU te stemmen. Door in gesprek te gaan wil ik hen daarover laten nadenken.'