Gelderland stemt strijkt neer in Putten: verschillen lijken klein, maar wat doet het college

PUTTEN - Na Harderwijk parkeerde de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland op het Fontanusplein in Putten. Ook daar ging Veluwe FM de discussie met de verschillende partijen aan.

Henk Eijsenga en Harry Schipper ontvingen de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in de bus. Als eersten mogen de vertegenwoordigers van Wij Putten en het CDA aanschuiven. Opvallend genoeg geen VVD-vertegenwoordiger. Die partij kon net als in Scherpenzeel geen kandidaten vinden voor de verkiezingslijst en doet dus niet mee. Vijf partijen dus in Putten.

Herman Luitjes van Wij Putten en Reinie van Schoor van het CDA kruisten de degens. Wij Putten is opgericht om de in zichzelf gekeerde politiek op te schudden, maar de vraag was volgens het CDA of Wij Putten als collegepartij dat wel heeft aangepakt. Het toerisme in Putten is ook een thema. Dat wordt sowieso besproken in de komende raad, maar Van Schoor gaat dat niet ver genoeg.

De deur uit

Daarna was het de beurt aan Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen en Teun Jan van Ooijen van de Christenunie. Het eerste hangijzer was hoe inwoners van Putten te betrekken bij besluitvorming: eerst een plan maken en dan vragen of eerst vragen stellen en dan pas met een plan komen. Gemeentebelangen vindt dat het laatste moet gebeuren. Die partij vindt dat ambtenaren en wethouders het gemeentehuis uitmoeten en met de Puttenaren moeten gaan praten. Ook wil Gemeentebelangen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die door plaatselijke ondernemers worden ingehuurd. Maar de twee partijen konden elkaar uiteindelijk op het punt huisvesting in zijn algemeenheid wel vinden.

De SGP had Ewout 't Jong afgevaardigd en Herman Luitjes van Wij Putten was er nog. Sport is belangrijk voor de SGP, maar niet voor sport op zondag. Ook Wij Putten vindt sport van belang, bleek wel. Presentator Henk Eijsenga kon zich heel erg vinden in het thema Opstaan voor Ouderen, maar dan in de ruime zin des woords, zoals in de zorg. Daar waren de twee partijen het helemaal over eens, net als over het bouwen van meer woningen dan nu mag.

En buiten scheen het zonnetje in Putten, waar overigens ook Brabantse 'carnavalsvluchters' waren (overigens ook verloren VVD-stemmers)

En toen kwam Tijn. Zijn vader wil heel graag voor Gemeentebelangen de gemeenteraad in. De kansen? 'Mischien', aldus Tijn.

Uiteindelijk blijken de kosten van de verbouwing van hert gemeentehuis nog wel voor enige verschillen te zorgen voor in de partijen. De kosten lopen al snel in de miljoenen.

