Vitesse wil Feyenoorders buiten de deur houden Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse gaat er zondag alles aan doen om van de thuiswedstrijd tegen Feyenoord een geel-zwart feestje te maken. Vorig seizoen leek het wel alsof de Arnhemse club in april een uitwedstrijd speelde in de GelreDome, waar op de tribunes en zelfs in de skyboxen honderden aanhangers van Feyenoord zaten.

Met strenge toegangscontroles hoopt Vitesse nu herhaling daarvan te voorkomen. 'Vitesse verzoekt haar supporters vriendelijk, maar ook met klem, om bewust te zijn van wie je meeneemt naar het stadion', meldt de club. 'We willen er een geel-zwart feest van maken.' Seizoenkaarthouders konden extra kaarten kopen, maar die tickets doorverkopen aan Rotterdamse fans wordt min of meer verboden. 'Indien je als seizoenkaarthouder ticket(s) hebt bijgekocht, moeten alle bezoekers bij dit duel tegelijkertijd het stadion betreden. Iedereen in en rondom het stadion moet zich desgevraagd kunnen identificeren.' Voor fans van Feyenoord is alleen plek in het uitvak, benadrukt Vitesse. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl