Slachtoffers fors geweld Arnhem buiten levensgevaar

ARNHEM - De vier mensen die gewond raakten bij het geweldsdelict op de Gemertstraat in Arnhem zijn buiten levensgevaar. Drie van hen zijn bewoners van de woning waar het misging. Het gaat om een man van 49 en twee vrouwen van 33 en 51 jaar. In de woning waren ook twee kinderen aanwezig, zij bleven ongedeerd.

Even later werd een 40-jarige man uit Mook aangehouden. Dat gebeurde in een andere woning. Daar had hij aangebeld - volgens de politie op een willekeurig adres - en was naar binnen gelopen toen de deur werd geopend. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot moord dan wel doodslag.

De politie heeft nog veel vragen. 'Op dit moment kunnen we alleen maar kwijt dat er in de woning een conflict is geweest waarbij de zaak is geëscaleerd.'