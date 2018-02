Deel dit artikel:











'Kerkelijk debat' in Berkelland

NEEDE - Op initiatief van de predikanten in Berkelland gaan de lijsttrekkers van de politieke partijen in die gemeente met elkaar in debat.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Waar vinden we in de programma’s van de politieke partijen aandacht voor wat vanuit het geloof belangrijke verantwoordelijkheden zijn, zoals de zorg voor de naaste en voor de aarde?, vroeg een aantal Berkellandse predikanten zich af. Die vraag mondde uit in het organiseren van de debatavond, die plaatsvindt op 19 februari. Oud-wethouder van Zutphen Adriaan van Oosten leidt het debat waar ook bezoekers een rol hebben. Onderwerpen die aan bod komen zijn: zorg voor ouderen, de armoedeproblematiek, de opvang van vluchtelingen en de positie van de boeren. Vragen die die avond aan bod komen zijn onder meer: welke handreikingen bieden de politieke partijen bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen door ouderen in Berkelland, waarop kunnen vluchtelingen rekenen als zij op onze deur kloppen en welke rol zien de lijsttrekkers weggelegd voor de kerken? De debatavond op 19 februari is in Het Assink in Neede en begint om 20.00 uur.