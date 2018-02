Gezocht: iemand die 400 mensen voorziet van een basisinkomen

CULEMBORG - Een groep inwoners van de regio Rivierenland werkt aan een proef met het basisinkomen. Er wordt alleen nog een geldschieter gezocht die kan zorgen dat 400 mensen twee jaar lang 500 euro per maand krijgen.

Roos Rispens uit Culemborg is één van de initiatiefnemers van de proef met het basisinkomen voor de regio Rivierenland. 'Het kabinet staat het experiment eindelijk toe, maar dat mag niet met publiek geld. Dus hebben we één of meer geldschieters nodig.'

Roos maakt onderdeel uit van Rivierenlanders in Verbinding, een organisatie die zich inzet voor een nieuwe economie in de Gelderse regio. 'Het liefst doen we het experiment buiten de politiek om. We merken dat politici op lokaal en landelijk niveau belangstelling hebben, maar vervolgens niet hun nek durven uit te steken.'

'Angst voor werkloze Netflixers'

Dat komt volgens Roos omdat er veel vooroordelen zijn over het basisinkomen. 'Er wordt gedacht dat mensen met een basisinkomen stoppen met werken en alleen maar gaan Netflixen. Geloof me, na een maand Netflixen ben je er helemaal klaar mee. Wij vinden het een kwalijke zaak dat de kloof tussen arm en rijk groeit. Mensen raken hun werk kwijt, door de opkomst van robots. We kunnen straks niet meer zonder het basisinkomen.'

'Gelukkiger en gezonder met het basisinkomen'

Volgens Roos zijn er al contacten met de universiteiten in Tilburg en Rotterdam die mee zouden willen werken aan het experiment. 'Het moet wel een wetenschappelijke proef worden.' Proeven in Canada hebben volgens haar aangetoond dat er sprake is van gezondheidswinst bij de deelnemers. 'Mensen voelen zich gelukkiger en hebben minder ziektekosten.'

Rivierenlanders in Verbinding organiseert op 4 maart in Culemborg een congres over het basisinkomen.

In eerste instantie hebben we geschreven over een aantal van 2000 deelnemers aan de proef. De organisatie heeft dit aantal later gecorrigeerd, het blijkt om 400 mensen te gaan.