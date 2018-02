Deel dit artikel:











'Arnhem koploper vergrijzing' Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Het aantal ouderen in Arnhem zal de komende tien jaar met 40 procent toenemen. Volgens deskundigen van onderzoeksinstituut Platform 31 komen er steeds meer 80-plussers. Arnhem vergrijst harder dan vergelijkbare steden en is koploper in Gelderland.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

'Dat biedt ook kansen', zegt Koos van Dijken van Platform 31. Volgens hem hoeft de vergrijzing zeker geen probleem te zijn. 'Laat ouderen vooral ondernemen en aan het werk blijven.' Platform 31 adviseert ook dat er meer focus moet komen op een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De aankomende 10 jaar zal Arnhem met zo’n 2 tot 3 procent krimpen in potentiële werknemers terwijl het aantal mensen met een uitkering zal toenemen met 26 procent.