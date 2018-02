'Bizarre ontdekking'; ProRail doet aangifte na fiets in bovenleiding

De fiets die vrijdagavond bij Dieren in de bovenleiding werd gegooid, deed bij de ProRail de wenkbrauwen fronsen. 'Het is echt een heel bizar beeld, een bizarre ontdekking. De fiets is vanaf een loopbrug naar beneden gegooid en in de bovenleiding blijven hangen', concludeert Baas.

De schrik zat er bij Eric Fireng helemaal in. Het was zijn fiets die op de bovenleiding lag.