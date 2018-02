Gelderland stemt in Harderwijk: koopzondag het grote thema

HARDERWIJK - Sinds dinsdag 6 februari toert de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland langs alle gemeenten, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zaterdagmorgen was Harderwijk aan de beurt.

In Harderwijk stond de bus van aan de Vitringasingel. Vanuit de bus verzorgde Veluwe FM de uitzending.

In een eerste debat kruisten lijsttrekker Wilco Bos van de PvdA en kandidaat-wethouder Marcel Kompanjen van de Christenunie de degens. Het ging onder meer over groenonderhoud, al die niet koopzondagen, maar ook de wachtlijsten voor woningen. Daar bleken de meningen nogal over uiteen te lopen.

In het tweede debat zaten wethouder en lijsttrekker Gert Jan van Noort van Harderwijk Anders en nieuwkomer Jan van Panhuis van de SGP tegenover elkaar.

Ook hier ging het uiteraard over de koopzondag, maar ook over cultuur. Harderwijk Anders wil een 'deltaplan' om het niveau omhoog te brengen. Maar Youp van 't Hek naar Harderwijk, dat ziet de SGP niet zitten.

Toen Gemeentebelang en D66 elkaar tegenkwamen, ging het onder leiding van presentatrice Tabitha Poolen prompt weer over de koopzondag. Een pijnlijk punt voor Gemeentebelang, want de partij is daar tegen, maar door een afsplitsing van het lid Joop van der Veere lijkt die koopzondag ineens werkelijkheid te gaan worden in Harderwijk. D66 bleek volmondig voorstander van de koopzondag te zijn.

Terwijl in de bus gedebatteerd werd over de woningmarkt werd buiten druk campagne gevoerd.

De lijsttrekkers van GroenLinks en het CDA, Yvonne Klein Rouweler en Peter Sels waren het prompt eens over een duurzamer Harderwijk. Volgens discussieleider Harry Schipper loopt Harderwijk onder het medebewind van het CDA achter op het streven, wat door Sels geweten werd aan andere prioriteiten en een politieke crisis. Ook in dit debat kwam de koopzondag aan de orde, waarover de twee partijen het eens waren: verstandig mee omgaan en misschien wel niet elke zondag open. En GroenLinks wil nog wel een keer nadenken over het gedeeltelijk gratis parkeren in Harderwijk.

Tenslotte was het de beurt aan de VVD en Harderwijk Wij, vertegenwoordigd door wethouder Christianne van der Wal (ook landelijk VVD-voorzitter) en Mark de Lange. Van der Wal maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Harderwijk en het vollopen van de A28. Op dat thema konden de twee elkaar vinden. Uiteraard kwam ook hier HET thema van Harderwijk aan de orde: de koopzondag. De VVD wil een koopzondag na 13.00 uur, Harderwijk Wij wil het helemaal vrijlaten.

