Uitblinker Bednarek geniet van hoofdrol bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap-doelman Filip Bednarek vervulde een hoofdrol met enkele cruciale reddingen tegen Volendam.

"Mooi dat ik deze reddingen kon verrichten en zo het team kon helpen. Daar sta ik uiteindelijk voor. De mooie reddingen overheersen over de nare nasmaak van het doelpunt tegen. Want als je nog één minuut te gaan hebt, is het vervelend om de nul weg te geven. Deze overwinning is wel heel belangrijk, ook voor de periode."

"We willen uiteindelijk bij de eerste vijf eindigen. Dat was onze doelstelling We staan zevende, maar die twee beloftenteams die doen niet mee met de play-offs. Dus dat is alleen maar gunstig voor ons."