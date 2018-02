Van trainer Henk de Jong mag De Graafschap carnaval gaan vieren

"De eerste helft staan we terecht op voorsprong en mede dankzij Filip Bednarek in de tweede helft winnen we. We hebben mooi wat punten gepakt voor de winterstop, maar daarna hebben we het even laten liggen. Maar nu zit er weer Schwung in, al zag ik de tweede helft wel wat vermoeidheid. Dat komt omdat we nu hard trainen. Wat we nu extra doen, kan in maart en april niet meer, omdat we dan heel veel wedstrijden spelen. Nu moeten we doorpakken en zorgen dat we in de nacompetitie komen."

De Fries Henk de Jong wordt nu geconfronteerd met carnaval. "Apart wat jullie hier hebben. Ik geniet daar wel van. Ik laat iedereen mooi zijn gang gaan. Maandag gaan we eerst trainen. Dan gaan de jongens aan de patat en de frikadellen vanwege een goede vette bodem voor het bier. Dan mogen ze naar de Spiegeltent en feestvieren. Dan aan het bier, daar krijgen ze kracht van. En dan dinsdagmiddag weer trainen en zijn we er vrijdag weer klaar voor."