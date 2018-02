Nog veel vragen na vier gewonden in Arnhemse woonwijk

ARNHEM - De technische recherche was vrijdagavond nog bezig met sporenonderzoek in de Arnhemse Gemertstraat. Daar vielen 's middags bij een geweldsincident drie gewonden. In een huis in de buurt werd even later nog een gewonde man gevonden.

Het is vrijdagavond stil in de Gemertstraat, in de wijk De Laar-West. De onderzoekers kunnen in alle rust hun werk doen. Veel gordijnen zijn dicht. De meeste mensen die op straat zijn, praten niet over het incident dat rond 14.30 uur heeft plaatsgevonden. Andere buurtbewoners zeiden 's middags dat het om een steekpartij ging.

Dochter overstuur

De overbuurvrouw van het huis waar drie gewonden zijn gevallen, zegt dat zij 's middags door haar dochter is gebeld die behoorlijk overstuur was.

'Ik ben zo snel mogelijk naar huis gekomen', vertelt ze. 'Ik was best wel paniekerig. Mijn dochter werkte toevallig thuis en ze was zo uit haar doen, het ging eigenlijk niet helemaal goed met haar. Dus ik kwam thuis en ze wist ook niet wat er allemaal aan de hand was'

Politieafzetting

Wat de aanleiding voor het geweldincident is geweest en wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het huis waar de drie gewonden zijn gevonden, is met rood-wit lint afgezet.

Bij een huis ongeveer 100 meter verderop, waar de vermoedelijke dader gewond is gevonden, doet de technische recherche ook onderzoek. Rechercheurs in witte pakken nemen bruine papieren zakken met inhoud mee uit de woning.

Politie snel ter plekke

Een oudere buurvrouw blijft er rustig onder, maar zij zag hoe de politie snel in de Gemertstraat arriveerde. Ze was in haar tuin bezig toen alle hulpdiensten aankwamen.

'Ik zag het toevallig. Ik was buiten en zag politieagenten wegrennen. Dat was het enige, dus ik dacht: er is wel wat aan de hand.'

Een paar minuten later is de man in de andere woning als verdachte aangehouden.

