Moeder en zoon vervolgd voor stalken oud-wethouder Harderwijk

HARDERWIJK - Een moeder en zoon uit Vlaardingen worden vervolgd omdat ze in Harderwijk peilzenders plaatsten onder de auto van Gerard Verver. Hij is de echtgenoot van Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam en voormalig wethouder in Harderwijk.

Het draait allemaal om een mislukte verbouwing van het huis van de familie Verver in Schiedam. Sinds die klus in 2007 heeft de familie een conflict met een aannemer.

Verver was volgens moeder (67) en zoon (36) medeverantwoordelijk voor de problemen bij het aannemersbedrijf waar hun echtgenoot en vader werkte als inhuurkracht. Personeel zou ontslagen zijn omdat de aannemer niet betaald kreeg door de Ververs, meldt RTV Rijnmond.

Betrapt door buurtbewoner

De moeder en zoon kwamen bij de zoektocht naar Verver uit bij het werk van Gerard Verver in Harderwijk. Door een peilzender onder zijn auto te plakken, wilden ze uitkomen bij het huis van de familie Verver in Voorst.

De eerste twee pogingen mislukten en bij de derde keer werden ze betrapt door een buurtbewoner, die Gerard Verver inschakelde. Ondanks dat Verver het wist en de politie had ingeseind, was de vierde poging wel succesvol en zo kwamen ze achter het adres van de Ververs.

Kleine rol

Ze speelden dat door naar de directeur van het aannemersbedrijf. Na politie-onderzoek werd vorig jaar april de zoon aangehouden. Twee dagen later wilde de politie de directeur verhoren, maar die deed een zelfmoordpoging.

Het is nog onbekend wanneer de stalkende moeder en zoon voor de rechter in Arnhem moeten verschijnen. De directeur wordt niet vervolgd, omdat zijn rol klein was en zijn gezondheid dat niet toelaat.

Wilma Verver stapte in 2011 op als burgemeester van Schiedam naar aanleiding van de ruzie over de mislukte verbouwing. Ook raakte ze financieel in de problemen. Ze werd failliet verklaard en moest vorig jaar van de rechter haar luxe woonboerderij in Voorst verlaten.

