Man met wit masker overvalt supermarkt Apeldoorn

APELDOORN - De DekaMarkt aan de Imkersplaats in Apeldoorn is vrijdag rond 19.30 uur overvallen.

Volgens een Burgernetbericht droeg de dader een wit masker en had hij een wapen, mogelijk een vuurwapen. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet bekend.

De dader vluchtte weg in de richting van de Gruttersdreef. Mensen die de man zien, wordt gevraagd 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.

De supermarkt in winkelcentrum De Maat werd augustus vorig jaar ook al overvallen. De dader bedreigde toen caissières met een mes en wist zo geld buit te maken.

