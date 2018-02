Man met wit masker dreigt met wapen in supermarkt Apeldoorn

Deel dit artikel:











APELDOORN - De DekaMarkt aan de Imkersplaats in Apeldoorn is vrijdag rond 19.30 uur overvallen door een man die een wit masker droeg. Hij bedreigde een caissière met een vuurwapen of iets wat daar op leek en eiste geld van haar. Niemand raakte gewond.

De dader gingen er vervolgens met de buit te voet vandoor in de richting van de Gruttersdreef. De dader is een man tussen de 25 en 30 jaar. Hij droeg een zwarte broek. Zijn huidskleur is onbekend. De medewerkers zijn intern opgevangen door slachtofferopvang. De supermarkt in winkelcentrum De Maat werd augustus vorig jaar ook al overvallen. De dader bedreigde toen caissières met een mes en wist zo geld buit te maken. Zie ook: Gewapende overval op supermarkt in Apeldoorn Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl