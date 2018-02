Deel dit artikel:











De Spelen zijn begonnen, maar wanneer komt Kimberley Bos in actie? Kimberley Bos rechts achter de vlag. Foto: ANP

PYEONGCHANG-GUN - De Olympische Spelen in Pyeonchang (Zuid-Korea) zijn vrijdag officieel begonnen. De enige Gelderse deelneemster Kimberley Bos uit Ede liep mee tijdens de openingsceremonie. Zij hoeft pas over meer dan een week in actie te komen.