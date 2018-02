Deel dit artikel:











Drugs en mes gevonden in auto Druten

DRUTEN - De politie in Druten heeft donderdagavond een man opgepakt die drugs en een mes in zijn auto had liggen. Dat maakte de politie vrijdag via Facebook bekend.

De man viel op bij agenten door zijn rijgedrag. Daarom werd besloten om hem aan te houden en zijn auto te doorzoeken. Bij die doorzoeking werd een mes gevonden en een 'ruim aantal' wikkels met harddrugs gevonden. De verdachte is daarom aangehouden en de drugs en het mes zijn in beslag genomen.