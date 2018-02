Deel dit artikel:











Nijmeegse nachtwinkel in maart weer open Foto: RN7

NIJMEGEN - De nachtwinkel in het Hertogstraat in het centrum van Nijmegen opent in maart de deuren weer. De winkel moest oktober vorig jaar de deuren sluiten, nadat er tegen de regels in na 22.00 uur nog alcohol was verkocht.

Volgens de regels moet een nachtwinkel na dat tijdstip de vitrines met drank afgesloten hebben en mogen er ook geen alcoholische dranken verkocht worden. De eigenaren van de nachtwinkel deden dat wel. Daarop werd besloten de winkel te sluiten. De vergunning, aangevraagd door een nieuwe ondernemer, moet officieel nog worden goedgekeurd door het college van B&W. Maar een woordvoerder verwacht geen problemen.