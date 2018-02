Gelderland Stemt in Ede: FoodValley, wat hebben wij daaraan?

EDE - FoodValley, een prestigieuze samenwerking tussen acht gemeenten in de Vallei-regio. Maar wat is dat nou, hoeveel geld gaat erin om en wat heeft de burger eraan?

Wethouder Willemien Vreugdenhil, burgemeester Asje van Dijk en lid van de Raad van Bestuur van de Wageningen Universiteit Rens Buchwaldt praatten erover op Radio Gelderland tijdens de verkiezingskaravaan van Gelderland Stemt.

Nummer 1

Waarom deze samenwerking? Buchwaldt: 'De Wageningen Universiteit heeft een leidende rol op een gebied wat heel belangrijk is, namelijk de voedselvoorziening in de wereld en de duurzaamheidsagenda.'

FoodValley probeert kennis met kunde te koppelen, waarom is dat nodig?

'Dat is belangrijk, omdat we de nummer één in de wereld zijn op dit gebied. Dat trekt bedrijven en is goed voor de ontwikkeling van jonge mensen die hiernaartoe komen. Het is zowel maatschappelijke ontwikkeling als economische groei' legt Buchwaldt uit.

Booming Barneveld

Dan Barneveld, de plaats is booming: het gaat goed met de werkgelegenheid, de industrieterreinen en de woningbouw. En dat hangt allemaal samen de FoodValley, beaamt Van Dijk.

De burgemeester 'Zo'n tien procent van de mensen werkt in deze sector. Moet je eens kijken wat een enorme economische waarde dat heeft. Dat trekt ook nieuwe bedrijven aan. In het afgelopen jaar kregen we er 800-900 banen bij, procentueel hoger dan in de rest van Nederland; van deze samenwerking gaat een enorme dynamiek uit.'

Maar gaat dit ten koste van het 'dorpse Barneveld'? 'We doen aan dorpse ontwikkeling in de dorpen in de gemeente, maar mensen willen ook werkgelegenheid. Het zijn nijvere mensen hier.'

'We moeten óók groeien en technologie ontwikkelen; we moeten innoveren als je verder wilt komen', besluit Van Dijk.

World Food Center

Het World Food Center in Ede moet miljoenen gaan kosten. Het moet gaan gelden als entertainment- én researchcentrum voor de regio. Is dat alles wat Ede te bieden heeft?

Vreugdenhil: 'Ook Ede kent groei qua bedrijventerreinen. En het Food Center moet in de hele regio de beleefbaarheid en onderzoek verder brengen. Het gaat om samenwerking tussen universiteiten, waaronder de WUR - zij kunnen daar samen onderzoek doen - én je kunt voedsel 'beleven'.

Vreugdenhil rechts, met daarnaast Van Dijk en Buchwaldt

Maar komt het er ook? 'Er is nog geld nodig in de komende jaren, het totale project kost 45 miljoen en de helft is nu binnen.' Een deel van het geld komt van de provincie en de gemeente, de rest moet commercieel worden binnengesleept.

Investeren en terugverdienen

Is het te ambitieus, er is namelijk kritiek vanuit de raad? Vreugdenhil: 'We moeten zichtbaar maken wat het gaat betekenen en dan langzaam invoeren. Terugverdienen van dit geld moet in fases gaan. Rome is tenslotte ook niet in één nacht gebouwd. Daarbij: research en verduurzaming zijn onderwerpen waar we in moeten investeren, voor het eigen lijfsbehoud.'

De kiezer kan wat betreft FoodValley nog echt wel wat kiezen, denkt Vreugdenhil. De meeste partijen geloven er volgens haar in en het betaalt zich ook uit. Van Dijk: 'Zonder deze samenwerking hadden we heel veel niet gerealiseerd kunnen krijgen, bijvoorbeeld in Den Haag.'