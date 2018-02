Miljardair Melchers heeft hoop dat 'oorlog' snel afgelopen is

De eigenaar van het landgoed Onstein in Vorden maakt zich druk om de natuur en de rust. 'Ik heb hier onder andere huisgehouden pauwen. Die beesten raken door die laagvliegers in paniek en vliegen dan weg. De hele natuur raakt verontrust, dat is natuurlijk te gek voor woorden.'

En dat alles door grote helikopters van Defensie die laag vliegen om te oefenen voor tijdens een oorlog. 'Ik vind daarom dat ze hier ook niet thuishoren totdat het oorlog is', zegt Melchers.

(de tekst loopt door onder de video)

'Het kan met sisser aflopen'

Het kort geding wordt komende week ingediend, het is nog niet bekend wanneer de zaak dan ook voorkomt. Maar Melchers heeft nu al hoop op een goede afloop. 'Ik krijg signalen van mensen binnen Defensie die mij ook gelijk geven. Het kan dus met een sisser aflopen en dan is de oorlog ook snel afgelopen.'

Zie ook: