VIDEO: Niet veilig, wel prachtig plaatje: schaatsen op Hatertse Vennen

De laatste keer dat er volop werd geschaatst bij de Vennen was in 2013. Toen was het ijs nog veel dikker en waren er veel meer schaatsliefhebbers aanwezig. Dat het dit jaar rustiger is, is goed te verklaren. De boswachter van het gebied adviseerde eerder deze week nog niet te schaatsen op de plas. 'Het is niet dik genoeg', zei ze op Twitter.

Dronebeelden

Waarschuwingen of niet, de schaatsers die de plas vrijdagmiddag aandeden, zorgden in ieder geval voor prachtige beelden.