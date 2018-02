De verkiezingsbus in Ede: Hoe ga je om met grote verschillen?

EDE - Vier jaar geleden werd de SGP, de grootste partij in Ede, geen deel van de coalitie. Buitenspel gezet, vond de partij zelf. Hoe ga je om met elkaar als partijen sterk van elkaar verschillen?

In de verkiezingsbus bij Cultura in Ede zijn aangeschoven Nico van der Poel van de Edese SGP en Stephan Neijenhuis van de lokale D66.

Beiden zijn lijsttrekker van twee partijen die sterk van elkaar verschillen, maar die allebei populair zijn in de gemeente.

Wat kunnen zij doen om een situatie als vier jaar geleden te voorkomen?

Van der Poel: 'Je moet naar de toekomst kijken, maar ik kan mij de schrik van toen nog wel herinneren. De schik van het CDA, die plots geen grootste partij meer was. Want de grootste, dat waren wij. Daarna was de vraag: wat gaat er gebeuren?'

'Wij hadden ons verzet tegen de koopzondag, andere partijen wilden dat juist wel. We zijn misschien daarom buiten spel gezet.'

Geen schoonheidsprijs

Neijenhuis: 'Hoe het vier jaar geleden is gegaan, verdient geen schoonheidsprijs. Ik denk dat ik namens alle partijen spreek als ik zeg dat we het dit jaar transparanter gaan doen.'

'De koopzondag speelde toen inderdaad een grote rol en ik denk dat dit wel een reden was waarom de huidige coalitie tot stand is gekomen. Bij de SGP viel niet te praten over de koopzondag, dus dan is het logisch dat er andere verbonden komen.'

'Maar we hebben niet eens kúnnen praten of onderhandelen', vindt Van der Poel. 'De kiezer is te kakken gezet.' Daar is Neijenhuis het niet mee eens, want: 'Je moet altijd zoeken naar meerderheden op onderwerpen waarop partijen elkaar kunnen vinden.'

De volgende coalitiegesprekken moeten wat beiden betreft transparanter en opener, met misschien zelfs media die worden uitgenodigd, zodat iedereen kan zien en horen wat er gebeurt.

Achterkamertjes zijn niet (meer) nodig. En daarbij: hoe onoverbrugbaar de punten soms ook lijken, D66 en de SGP hebben elkaar ook vaak kunnen vinden in de laatste jaren, beamen beiden.