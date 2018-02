Jongen uit Oosterbeek al twee weken vermist

OOSTERBEEK - De politie is op zoek naar een vermiste jongen uit Oosterbeek.

Het gaat om de 17-jarige Jeffrey Schallenberg. Sinds 26 januari is er niets meer van hem vernomen. Volgens de politie is hij mogelijk naar Rotterdam of Spijkenisse gegaan.

Jeffrey is ongeveer 1 meter 70 lang, heeft bruin haar en bruine ogen. Tips kunnen worden gemeld via 0800-6070. Ook is er een tipformulier.