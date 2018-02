De Graafschap doet goede zaken met 2-1 zege thuis tegen Volendam

DOETINCHEM - Na een mindere reeks heeft De Graafschap voor de derde keer op rij gewonnen. Op De Vijverberg werd Volendam met 2-1 verslagen.

93e: Het zit erop. Al met al een verdiende zege voor De Graafschap, dat nu zevende staat.

92e: Het wordt toch even spannend, want daar is de 2-1 van Veerman.

90e: Sjoerd Ars als een soort Robin van Persie. Na heel lang warmlopen valt hij nog even in. Van Mieghem gaat naar de kant.

89e: Henk de Jong kan tevreden zijn. Het was niet altijd goed, maar de derde zege op rij komt er wel aan.

84e: De Graafschap is nu flink aan het knoeien, Volendam dringt weer aan.

82e: Bednarek voorkomt met een knappe reflex de 2-1 van Stroo.

81e: Sjoerd Ars loopt al tijden warm, hij wil er graag nog even in.

76e: Youssef El Jebli komt erin, Tarik Tissoudali gaat naar de kant. Hij schitterde niet zoals vorige week.

73e: Van Mieghem lijkt op weg naar een doelpunt, maar de topscorer van de Superboeren schiet net naast.

71e: Het verzet van Volendam lijkt nu gebroken. De 3-0 is dichterbij dan de 2-1.

66e: Als De Graafschap dit vast weet te houden, stijgen de Doetinchemmers naar de zevende plek. En met Jong Ajax en Jong PSV erboven betekent die positie een ronde play-offs overslaan. Bovendien doet De Graafschap zo ook volop mee om de derde periodetitel.

62e: Mark Diemers plaatst de bal koel in de hoek, 2-0 voor De Graafschap.

57e: Jordy Tutuarima is gevaarlijk met een kopbal namens de thuisclub.

56e: Trainer Henk de Jong overlegt met zijn assistent Sandor van der Heide. Het loopt nog niet echt lekker na de rust.

51e: Twee goede reddingen achter elkaar van Filip Bednarek.

50e: Het is nog niet enerverend na rust.

46e: De tweede helft begint op De Vijverberg.

45e: En dan slaat De Graafschap toch nog toe. Serrarens raakt de lat en de rebound is voor Diemers: 1-0 en bijna meteen daarna is het rust.

41e: De druk van De Graafschap houdt aan, maar Verhulst is vooralsnog onpasseerbaar.

38e: Op papier is Tissoudali linksbuiten, maar hij meldt zich constant centraal op het veld. En daar is het druk, want daar loopt Mark Diemers ook al.

35e: De fans van Brigata Tifosi houden de sfeer er wel in.

32e: Stroo met een kans voor Volendam, dat aardig meevoetbalt in deze fase.

29e: Frank Olijve probeert het van afstand, maar in handen van Verhulst.

26e: Doelman Verhulst van Volendam heeft de bijzondere voornaam Hobie, maar houdt voorlopig zijn doel schoon. Tissoudali mikt net naast.

23e: Daryl van Mieghem met een actie, maar zonder goed gevolg.

16e: Clubtopscorer Van Mieghem trekt vanaf rechts naar binnen, maar schiet voorlangs.

15e: Fabian Serrarens, de beste man bij De Graafschap in het eerste kwartier.

14e: Volendam komt er inmiddels ook gevaarlijk uit.

10e: Goede actie van Fabian Serrarens, Daryl van Mieghem kan net niet afronden.

6e: Misha Salden, de technisch directeur van Volendam die zichzelf tot trainer benoemde. foto: Wil Kuijpers

2e minuut: De Graafschap begint meteen fel, spelend richting de eigen Spinnekop.

20.00 De wedstrijd begint precies op tijd.

19.50 In Volendam speelde De Graafschap gelijk dit seizoen.

19.39 Sjoerd Ars scoorde twee keer tegen MVV uit twee weken geleden, maar vervolgens viel hij uit. Vandaag is de spits reserve.

19.35 Trainer Henk de Jong neemt ook zo kort voor de wedstrijd tijd voor zijn fans. Jacco vindt het schitterend, want eigenlijk is hij de hoofdtrainer van De Graafschap.

19.29 Collega Arend-Jan Vinke meldt zich bij De Graafschap. Soms brengt hij eieren mee, maar nu niet. "De kippen hebben het zo koud, ze houden de kont dicht."

19.20 Verboden voor onbevoegden.

19.15 Penaltykiller Filip Bednarek is al bezig met de warming up.

19.00 Dit zijn de elf die het vanavond gaan doen namens De Graafschap.

Bednarek; Straalman, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; van Mieghem, Serrarens, Tissoudali.

18.58 De laatste keer dat Volendam op bezoek kwam op De Vijverberg werd het 1-1. Het was toen de honderdste wedstrijd van Jan Vreman als hoofdtrainer. Maar een week later werd hij ontslagen.

18.55 Het is de tweede wedstrijd van Tarik Tissoudali namens de Superboeren. Bij zijn debuut vorige week blonk de huurling van Le Havre uit.