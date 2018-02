Waarom zou je nog raadslid willen worden?

EDE - Waarom zouden mensen nog raadslid willen worden? De verhouding beloning-tijd staat niet altijd in verhouding en je krijgt ook nog weleens te maken met nare reacties, of zelfs bedreiging.

Tijdens de live-uitzending van Gelderland Stemt in Ede spraken presentatoren Maarten en Irene met Hans Egtberts van D66 Duiven en Els Boers, die zelf actief was als politicus in Ede en er over schreef.

'Altijd druk'

Waarom zijn er zo weinig mensen die mee willen doen?

'De kandidaten kwamen niet aanwaaien, ik meldde me aan en mocht meteen hoog op de lijst in de jaren 90. Dat er niet genoeg raadsleden zijn, is een probleem van alle tijden. Iedereen heeft het altijd druk' vertelt Boers. 'Maar het is juist heel leuk, inspirerend en je leert gewoon heel veel. Gewoon doen!' zegt zij.

Egtberts: 'Vooral nu denk ik: het heeft te maken met druk, druk, druk; van alles moet. Jezelf committeren voor raadswerk dat ten minste vier jaar duurt, dat is nogal een investering.'

Boers: 'De meeste mensen weten ook niet wat het is, of denken dat het saai is. Raadsleden doen er ook niet altijd hun best voor om dat te verbeteren.'

Egtberts: 'Je hoeft niet overal verstand van te hebben. Ik kies mijn eigen gevechten; waar wil ik dingen bereiken? Dat betekent ook dat je dingen los moet laten. Het is de taak van raadsleden om zichzelf te scholen en kennis van zaken te hebben.'

Boers: 'Mijn ervaring als raadslid was dat je echt werd meegenomen door ambtenaren en zodoende leerde. De oplossing lijkt mij: ambtenaren moeten duidelijker zijn. Een gemeentewet of ambtelijk stuk: het kan een stuk simpeler. Je hoeft echt geen doctorandus te zijn.'

Kwaliteit kan beter

Egtberts: 'Maar de kwaliteit van raadsleden, daar kan echt nog wel een slag worden gemaakt: landelijke en lokale politiek zouden meer moeten investeren in hun mensen.'

Dat het niet altijd koek en ei is, dat raadswerk, dat ondervond Egtberts aan den lijve: 'Ik werd bedreigd in 2015, toen ik een motie indiende om meer asielzoekers toe te laten in de gemeente Duiven. Daarna werd ik 's nachts gebeld; ik kreeg vervelende telefoontjes. Het was heel onprettig. Beangstigend, voor jezelf en je omgeving.'

Stoppen overwoog hij nooit. Het investeren in mensen, het leren van elkaar en iets betekenen voor de samenleving gaven voor hem de doorslag om aan te blijven.

Jongeren in de politiek

Teun Jan van Ooijen was 28 toen hij voor de ChristenUnie in Putten aan de slag mocht. En nog altijd is hij de Benjamin van de gemeente. Een oudere gemeente dus. 'De eerste dagen dacht ik: waar ben ik beland?'

'Het is heerlijk om van betekenis te zijn en mijn geloof handen en voeten te geven. Maar dat ik de jongste ben; soms moet je jezelf wat inhouden, niet overal op happen.'

Moomin Moslim Ait-Imchi heeft al sinds enige jaren politieke interesse. Hij staat op de nummer 1 van de SP in Wageningen, hij is dus lijsttrekker. En hij is pas 19 jaar. 'Hoe ik daar kwam? Doe een juridische opleiding, zeiden ze mij. Ik meldde mij aan en vanaf toen ging het redelijk snel.'

'Het moet energie geven'

Van Ooijen: 'Politiek is een hobby, en wat we ervoor krijgen is een vergoeding. Je moet het doen vanuit je ideaal en zolang het je energie geeft, is dat de beloning.' Ait-Imchi van de SP geeft bijna alles van zijn vergoeding terug aan de partij. En dat doet hij met liefde, vertelt hij.