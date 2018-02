Afscheid van oud-wethouder Van de Glind

APELDOORN - Zaterdagmiddag is de uitvaart van Aalt van de Glind, oud-wethouder van Apeldoorn. Hij overleed op 3 februari op 69-jarige leeftijd.

De PvdA'er was wethouder in de periode van 1998 tot 2002. In die tijd maakte hij zich hard voor de komst van de sportlocatie Omnisport in de stad. Na zijn politieke carrière schreef hij onder meer een aantal boeken.

Van de Glind wordt zaterdag om 13.00 uur gecremeerd in Ugchelen.