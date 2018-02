Gaan we eindelijk horen hoeveel overlast laagvliegen boven de Veluwe gaat geven?

WAPENVELD - Als het aan het ministerie ligt, komt er voor de zomer een zogenoemde belevingsvlucht boven de Veluwe. Zo kan worden gemeten hoeveel overlast de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport gaan geven.

Door gebrekkige en onduidelijke communicatie is het afgelopen jaar veel onrust ontstaan in Gelderland en buurprovincies over de uitbreiding van Lelystad Airport. De nieuwe aanvliegroutes die daarvoor nodig zijn, komen onder het luchtruim van Schiphol te liggen. Dat zorgt ervoor dat vliegtuigen lang laag moeten vliegen, ook over delen van de Veluwe. Inwoners kwamen massaal in het geweer tegen de verwachte geluidsoverlast.

Realistisch geluid

'Het doel is het realistisch ervaren van het geluid van een vliegtuig', schrijft het ministerie in een nieuwsbrief. Eerder riep actiegroep Stichting Red De Veluwe op een proefvlucht te houden. Het idee daarbij is dat mensen kunnen ervaren hoeveel overlast de nieuwe routes van Lelystad Airport gaan geven.

Om te zorgen dat er geen discussie ontstaat over het type vliegtuig en de geluidsoverlast, wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd in de regio Zwolle om afspraken te maken over de voorwaarden van de vlucht.

De opening van Lelystad Airport is gepland voor 1 april 2019. Door twijfels en fouten moet een deel van de vergunningsprocedure over. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt binnenkort een beslissing over de laagvliegroutes.