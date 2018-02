Vitesse mogelijk zonder sterkhouder Kashia tegen Feyenoord

ARNHEM - Henk Fraser overweegt Maikel van der Werff een kans te geven tegen Feyenoord. Dat zou dan ten koste gaan van aanvoerder Guram Kashia over wie de trainer van Vitesse wel lovend is. 'Hij heeft mij aangenaam verrast.'

Fraser zinspeelt op een wijziging in de achterhoede voor komende zondag, maar de kans dat de trainer het besluit ook daadwerkelijk neemt lijkt klein. Guram Kashia staat er uitstekend op bij Fraser. Indien hij toch niet speelt, krijgt de Georgiër rust.

'Als ik zie hoe hij traint, hoe fit hij is. Zonder Matt Miazga en Kashia waren we dit seizoen echt in de problemen gekomen.Kashia heeft mij de afgelopen twee jaar aangenaam verrast, dus ik ben wel loyaal aan hem. Maar hij heeft ook een hoop wedstrijden gespeeld en we spelen er nu weer twee kort achter elkaar. Daarom zou het een overweging kunnen zijn om met Van der Werff te beginnen.'

Rigoureus

Vitesse kan zondag zeker niet beschikken over Arnold Kruiswijk, die nog niet voldoende hersteld is van een rugblessure die opnieuw opspeelde na de winterstop. Navarone Foor begint waarschijnlijk opnieuw de bank. 'Maar ook hij zou een optie kunnen zijn. Een jongen die goed coachbaar is en snel volwassen is geworden. En ik kan wel rigoureus te werk gaan na de eerste nederlaag in 2018, maar dat is ook niet mijn aard. Ik moet spelers ook vertrouwen geven', aldus Fraser na de uitlooptraining van vrijdag. Zaterdag traint Vitesse nog besloten en zal de staf zijn keuzes maken.

Büttner nog niet fit genoeg

Over Alexander Büttner is de oefenmeester nog minder tevreden. De Doetinchemmer traint inmiddels al een maand mee met de beloften nadat hij volgens de club te zwaar was teruggekomen van de vakantie. 'Jij weet en ook zijn directe omgeving hoe ik over hem denk. Een meer dan uitstekende voetballer, maar er is meer nodig. Ze bepalen het zelf.' Daarmee geeft Fraser aan dat een rentree van de linkspoot in de eerste selectie nog niet aanstaande is. 'Nee, het is nog steeds niet genoeg.' De coach vindt dat de 19-jarige Faye het als linksback naar behoren doet, ondanks zijn fout woensdag tegen ADO. 'Daar had hij beter positie moeten kiezen, maar ik vind Lassana zeer betrouwbaar. Zeker in verdedigend opzicht doet hij het heel behoorlijk.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Serero, Mount, Bruns; Beerens, Castaignos, Linssen