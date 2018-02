Jeugdprins Jens trapt carnaval af en blijkt een talent

In een volle zaal liep de prins voorop in de polonaise. 'Sinds ik de sleutel heb gekregen is het genieten. Het is hartstikke leuk', zegt Jens. En dat ziet ook de volwassen prins carnaval van Iseldonk, Edwin den Eerste. 'Hij doet het goed, ik zie er zeker een grote prins in verschijnen.'

Waar Edwin zich dit weekend door het bier heen moet slaan, zit Jens aan de ranja. Maar ook Edwin wordt betrapt met een bekertje limonade. 'Ja, even een tussenstopje. Dat is wel goed.'

Zie ook:

Doe de quiz: ben jij een echte carnavalskenner?