Orion dringend op zoek naar nieuwe sponsor

DOETINCHEM - Volleybalvereniging Orion in Doetinchem is dringend op zoek naar een nieuwe hoofd- en naamsponsor om volgend seizoen het hoofd boven water te kunnen houden. De club heeft al wel enkele potentiële kandidaten op het oog voor aankomend seizoen, maar nog niets concreets.

'We hebben wel wat namen', zegt bestuurslid Menno Koch. 'Maar de directie of de persoon in kwestie moet wel het idee hebben van "dat ga ik doen".'

Als de sponsor niet wordt gevonden, heeft de club financieel een groot probleem. 'Ik denk daar nog liever niet aan', stelt Koch. 'We hebben wel de tijd natuurlijk. We hebben met Seesing gezegd dat we in januari evalueren. Mochten we niet met elkaar doorgaan, dan heeft Orion tijd genoeg om een vervanger te vinden. Ik denk ook dat dat gaat lukken.'

Seesing kiest andere richting

Seesing Personeel geeft aan te gaan focussen op de Special Olympics en een nieuwe website, en dat mede daarom besloten is niet verder te gaan met Orion.



Het bedrijf blijft wel nog een jaar verbonden aan Orion. Zowel voor de vereniging als de stichting zijn er afspraken die nog lopen. 'Op alle shirts van de vereniging staat op de rug Seesing Personeel. De afspraak drie jaar geleden was dat dat omwille van de kosten vier jaar moest blijven staan', legt Koch uit.

'Omdat dan pas de kleding weer vervangen kan worden. En Seesing is uiteraard zo sportief om die vier jaar vol te maken. En daarnaast blijven ze fijn als sponsor betrokken bij Heren 1.'