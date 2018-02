SGP positief over toezegging ‘pauzewoningen’

NUNSPEET - De SGP-fractie in Nunspeet stelde vorige week schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het fenomeen ‘pauzewoningen’.

Dit naar aanleiding van commotie die ontstond over de dwangsom die een recreatieondernemer uit de gemeente moet betalen na permanente verhuur van een recreatiewoning.

Raadslid Gerrit Polinder legt in een persbericht uit waarom de SGP deze vragen heeft gesteld en wat het begrip ‘pauzewoningen’ inhoudt: 'We signaleren al langer dat er behoefte is aan tijdelijke woonruimte voor mensen die in acute woningnood komen. Een deel van hen kan via de sociale woningbouw terecht met een urgentieverklaring, maar er zijn ook mensen die hier geen beroep op kunnen doen. Volgens ons zou het een oplossing zijn om dan toe te staan dat mensen tijdelijk in een recreatiewoning of een leegstaand kantoorpand mogen verblijven. Dat noemen we dan dus ‘pauzewoningen’.'

Het college heeft deze week positief gereageerd op de vragen van de SGP fractie. 'Het college heeft besloten voor deze groep ‘pauzewoningen’ in het leven te willen roepen. Momenteel werken we een regeling uit om dit onder voorwaarden toe te staan. Deze regeling is bedoeld voor mensen die in scheiding zitten, gezinnen met jonge kinderen en mensen met psychische, medische, sociale of financiële problemen. De tijdelijke bewoning wordt mogelijk voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid om met een jaar te verlengen.'

Het college heeft beloofd de regeling binnen een maand in te stellen.