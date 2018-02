Kijk en lees terug: we waren in Ede met de verkiezingsbus

De bus stond naast Cultura, aan de Molenstraat in Ede. Daar was vanaf 16.00 uur de radio-uitzending te volgen. Diverse gasten kwamen langs, die spraken over thema's die leven in de Vallei-regio.

Een kleine impressie:

De Wageningse zanger Rogier Pelgrim sloot met een speciaal geschreven lied de uitzending af.

We hadden het als laatste onderwerp over FoodValley, met drie prominenten uit Wageningen, Ede en Barneveld.

Wethouder Vreugdenhil uit Ede (rechts), met daarnaast burgemeester Asje van Dijk van Barneveld en Rens Buchwaldt van de Wageningen Universiteit

Politieke tegenstellingen: hoe ga je daarmee om? De Edese SGP voelde zich buitenspel gezet vier jaar geleden, na de verkiezingen. De partij wil graag weer meedoen.

Nico van der Poel en Stephan Neijenhuis, lijsttrekkers van SGP en D66, praatten erover op Radio Gelderland.

Nico van der Poel (uiterst rechts) met daarnaast Stephan Neijenhuis

We startten met het onderwerp: 'Wie wil er nog raadslid worden?'. Hans Egtberts van D66 werd ooit bedreigd als raadslid en Els Boers (zelf actief geweest in de politiek) schreef over wat dat nu inhoudt, raadswerk.

Ook twee jonge (aspirant) raadsleden zijn aangeschoven.

Verschillende lokale partijen weten de bus goed te vinden

De sfeer bij de bus zat er lekker in:

