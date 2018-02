Vier gewonden door geweld in Arnhem; verdachte aangehouden

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding over een geweldsincident in een woning aan de Gemertstraat in de wijk De Laar-West. Daar zijn drie gewonden aangetroffen. Even later werd in een woning verderop, aan de Heeswijkstraat, een gewonde man gevonden. Deze man is als verdachte aangehouden.

Alle gewonden, ook degene die als verdachte is aangehouden, is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter. Die is inmiddels vertrokken.

De politie is een onderzoek begonnen. De omgeving is ruim afgezet. De politie onderzoekt onder meer een waterspoor dat naar een vijver loopt.