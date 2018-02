Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent.

Vanavond zullen velen weer plaats nemen voor de televisie om alle perikelen op bassischool ‘De Klimop’ te volgen zodat ze daarna de komende dagen met zijn allen kunnen zingen: ‘Hallo allemaal wat fijn dat jij er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben ik en wie ben jij?’. Nu kun je dit liedje van juf Ank afdoen als een hype, een carnavalskraker of een leuke binnenkomer op een somber feestje maar ga je dan niet voorbij aan waar het juf Ank nu eigenlijk echt om te doen is. Met een paar woorden geeft zij haar kinderen aan dat ze er mogen zijn. Juf Ank heeft oog voor haar klas, pakt de kinderen bij de hand en geeft ze een plekje in haar hart. Het is jammer maar tegelijk ook wel symbolisch voor deze tijd dat we dit dan afdoen als een koddig iets. Ons omzien naar de ander reikt niet verder dan een ‘Hallo, hoe gaat het? Goed!’ maar omzien naar elkaar is volgens mij meer dan dat. Het is net als bij juf Ank oog hebben voor anderen en met een klein richtinggevend gebaar laten zien dat hij of zij gewild is en er mag zijn.

Ook in de Bijbel kom je liederen tegen waaruit blijkt dat jij gewild en geliefd bent. Zo zegt God in Psalm 32: Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. En in Psalm 139 lees je: Heer, U doorgrondt en kent mij, geen woord ligt op mijn tong of U, Heer, kent het ten volle. Het elkaar kennen zoals je dat in de Bijbel tegenkomt is van hart tot hart omzien en er voor de ander zijn. Het is voor ons een taak om zo met elkaar om te gaan. Juist in deze harde maatschappij en op zichzelf gerichte wereld is het goed om bij voorspoed en ook bij tegenslag de ander te kennen maar hoe doe je dat? Door er gewoon te zijn! Door bij verdriet naast de ander op de bank te zitten, geen moraliserende preek te houden maar mee te huilen om daarna in stilte dingen te verwerken. Of door een bemoedigend kaartje te sturen of door gewoon eens iemand uit te nodigen voor een kop koffie en naar zijn of haar verhaal te luisteren. Het is zo gemakkelijk om in deze tijd over jezelf te praten, voor je eigen gewin te gaan maar kijk eens naar de ander. Zie elkaar van hart tot hart aan en ga dan samen verder.

Net als juf Ank mogen we weten dat God ons zo wil zien. Je bent in Zijn ogen kostbaar en waardevol. Hij staat voor je klaar om naar je blijdschap maar ook om naar je pijn en verdriet te luisteren. Zijn oog rust op u, jou en mij. Je mag er zijn want je bent en blijft Zijn kind. Ook vanmorgen zegt God tegen jou: ‘Wat fijn dat jij er bent.’ Je bent niet een nummer of een ding. Je bent Zijn schepsel en je hebt een taak om naar God en de ander om te kijken. Om deze relatie tot een succes te laten verlopen, vraagt het om een luisterend oor en een geopend hart. Vanavond en de komende dagen mag dat je aan het denken zetten wanneer je weer hoort: ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.’